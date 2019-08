Huawei bude moci nakupovat americké součástky o 90 dní déle

Krok úřadu se očekával, přestože se proti dalšímu obchodování s Huawei stavěl prezident Donald Trump. Firma tak bude moci poskytovat služby americkým zákazníkům i po pondělku, kdy původní lhůta vyprší.

Trump v neděli novinářům řekl, že s Huawei nechce obchodovat z důvodů národní bezpečnosti. „Nechci ten byznys vůbec, protože jde o ohrožení národní bezpečnosti,“ prohlásil prezident.

Ministerstvo obchodu nyní také oznámilo, že zařadí na černou listinu zhruba padesát přidružených firem Huawei, které tak budou podléhat ekonomickým restrikcím. Podle pátečních informací agentury Reuters a dalších médií se očekávalo, že ministerstvo obchodu prodlouží „dočasnou všeobecnou licenci“ o 90 dní. Firma nemůže bez zvláštního povolení amerických úřadů nakupovat k výrobě nových produktů americké komponenty.

Gesto dobré vůle

Trump řekl, že existují malé části podnikání firmy Huawei, které by mohly být z širšího zákazu vyňaty, ale že by to bylo „velmi komplikované“. Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow nicméně v neděli uvedl, že ministerstvo obchodu licenci prodlouží o tři měsíce jako gesto dobré vůle v obchodních jednáních s Čínou.

Společnost Huawei se dostala do centra pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Firma obvinění ohledně špionáže odmítá. Před používáním jejího softwaru a hardwaru loni v prosinci varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).