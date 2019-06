Skepse ohledně zájmu o auta od Tesly. Akcie Muskovy firmy letos spadly o 43 procent

Hodnota cenných papírů Tesly klesá, protože obchodníci jsou stále více skeptičtí ohledně poptávky spotřebitelů po vozech firmy. Mají také obavu o to, jak se firma bude schopna vypořádat se svým dluhem.

Tesle roste na trhu s elektromobily konkurence

Analytici společnosti Sanford C. Bernstein & Co. upozornili, že Tesla měla obrovský úspěch se svým sedanem Model S a zdálo se, že by nový bateriový pohon mohl brzy překonat konvenční spalovací motory. Společnost však stále není zisková, má vysoké fixní náklady a trh pro její modely je mnohem menší, než se očekávalo.

Také její technologie již dávno není jedinečná. Upozorňují zvláště na výkon německých automobilek Daimler a BMW, jejichž výroba elektrických aut vydělává a plánují rozšiřovat nabídku elektrických vozů.