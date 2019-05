Kryptoměnám prospívá dusno mezi Čínou a USA. Bitcoin zažil zlatý květen

Hlavní analytik Czech Fund Lukáš Kovanda se domnívá, že k růstu ceny bitcoinu přispívá i silnější poptávka řady Číňanů, kteří v něm spatřují určitou pojistku pro nejistou dobu eskalované obchodní války s USA a v posledních týdnech citelně oslabující čínské měny, renminbi (jüanu). „V bitcoinu a krypotoměnách obecně mnozí – a nejen v Číně – spatřují jakési ,zlato 21. století', tedy právě bezpečné útočiště do nejistých časů,“ vysvětluje.

„Zejména kvůli tomu, že je to malý trh a i pár milionů dolarů má potenciál vyhnat cenu o procenta. Také ale kvůli tomu, že nákup je jednoduchý, nikdo mu nebrání, nemusí se dělat přes prostředníky a trh funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ vysvětluje.

Podle Stroukala je však také možné, že se krátkodobě nafukuje další bublina, jako před dvěma lety. Když hodnota vyroste, přiláká to další kupující, kteří cenu ženou ještě výš. To se přirozeně děje na každém podobném trhu, u bitcoinu je nafouknutí bublin ale mnohem snazší.

Stejný názor sdílí i ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. „Kryptoměnám pomáhá obchodní dusno mezi USA a Čínou. Mnoho velkých i malých investorů proto začíná využívat kryptoměny jako cestu, na kterou nedosáhne regulace. A to se může hodit v případě, že na trase Washington–Peking ještě víc naroste napětí,“ míní.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn, jeho cena ale prochází značnými výkyvy. Zatímco koncem roku 2017 cena bitcoinu překročila 19 tisíc dolarů, už o rok později sestoupila až do blízkosti 3000 dolarů.

Na druhou stranu, Dominik Stroukal by za růstem nehledal ani Číňany, kteří se obávají obchodní války, ani investory hledající úkryt před krizí. „To jsou všechno důvody, které jsou známé delší dobu a určitě vliv mají v delším období, ale nejsou tím, co by vyhnalo cenu přes noc o několik procent. Důvodem je prostá skutečnost, že lidé se přestali bitcoinů zbavovat, a kdokoliv si chce koupit, musí připlatit,“ uvádí.

Taková skutečnost vede podle něho přirozeně k růstu ceny na jakémkoliv trhu, zvláště u tak malého trhu, jakým je bitcoin, kde může i menší částka k nákupu vystřelit cenu. „Bitcoinu se zobchoduje za den pouze za 25 miliard dolarů. To je mnohem více než před několika lety, stále je to ale drobné množství v porovnání například s trhem zlata či amerického dolaru,“ dodává Stroukal.