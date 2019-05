Letní sezóna se blíží a letiště hledají náhradu za uzemněné boeingy

Od července do října zrušil nízkonákladový dopravce Ryanair kvůli problémům s letadly Boeing Max pravidelnou linku mezi Pardubicemi a Londýnem. Letiště příliš nepočítá s tím, že by se na zimní sezonu obnovila, proto jedná o jejím provozování s jinými aerolinkami.

Kvůli odstaveným boeingům letiště hledá náhradu i pro charterové lety firmy Smartwings. Zatím se podařilo zajistit lety z Pardubic do Burgasu v Bulharsku a Antalye v Turecku. Zachováno bude spojení do černohorské Podgorice a španělského Alicante. Do řeckých destinací Rhodos a Heraklion se z pardubického letiště létat nebude. Na podzim přibude spojení s Petrohradem a Moskvou.