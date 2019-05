Volání do Evropské unie zlevňuje. Operátoři musí ceny srazit nejpozději do středy

Nejpozději od středy mobilní operátoři sníží ceny volání do zemí Evropské unie na zhruba 5,80 až 5,89 koruny za minutu, tedy asi na polovinu nynějších sazeb. Ve středu začne platit nařízení Evropské komise, které stanovuje maximální ceny volání do zemí EU na 19 centů (4,90 koruny) bez 21procentní DPH a šest centů (1,55 koruny) za SMS. Vyplývá to z informací Evropské komise a firem.