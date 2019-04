Práce ve start-upu už není něco šíleného, jde o atraktivní zaměstnavatele, říká odborník na začínající firmy

Kolik peněz bylo potřeba na rozjezd dříve a kolik teď?

Finanční náročnost závisí na tom, co je produktem start-upu. Obecně se dá říci, že lze pořád rozjet projekt velmi levně vlastní silou, pokud však chci růst rychleji, nabírat lidi atd., tak bych si měl připravit jednotky milionů korun, zatímco dříve by se dalo mluvit o statisících, ale je to opravdu spíš o tom konkrétním projektu.

Existuje velký rozdíl mezi start-upy v Česku a v zahraničí?

Myslím, že na tom nejsme vůbec špatně, jen možná trochu bojujeme s tou českou „malostí“. Říká se, že český trh je tak akorát velký, aby se na něm s dobrou službou dalo uživit, což vede k myšlení vyzkoušet vše nejdřív v Česku a pak zvážit rozšíření do zahraničí. Naproti tomu jsou jiné trhy, které jsou třeba menší a jako hlavní koncept musí mít globální uvažování.

Který trh je konkrétně malý?

Mluví se například o Slovensku či Slovinsku, hodně globální přístup mají také izraelské start-upy, protože se svým produktem či službou se na lokálním trhu neuživí.

Často je i českým start-upům vyčítán nedostatek ambicí, ale to se myslím postupně daří posouvat a vzniká čím dál více firem, které si globální myšlení jako svůj základ berou stále častěji. Ostatně to je i náš příklad a musím přiznat, že je to opravdu těžké myšlenkové cvičení přepnout z uvažování nad lokálním trhem na to, jak stavět službu pro celý svět.

Co říkají čísla, vzniká start-upů násobně víc venku?

Samozřejmě ve start-up centrech, kterými jsou bezpochyby Silicon Valley, New York, Londýn, Berlín nebo Tel Aviv, určitě vzniká mnohem více start-upů, získávají mnohem větší investice a rostou také mnohem rychleji. Ale v poslední době se objevuje čím dál více českých start-upů, které získávají finance ze zahraničí nebo i přímo ze Silicon Valley. Můžeme jmenovat třeba Productboard, který se zabývá nástroji na řízení vývoje produktů, sběr feedbacku a prioritizaci nových vlastností.

A věřím, že jich bude jen přibývat, protože v Česku umíme postavit úžasné produkty, máme velmi chytré programátory, techniky a lidi, kteří jsou schopni vytvářet hodnotu, jen je neumíme úplně dobře prodávat v celosvětovém měřítku. Alespoň zatím, doufám, že se to naučíme.

V čem tedy chybujeme?

To je asi spíš dáno nějakou naší náturou. Dobře je to vidět, když se člověk pustí do zahraničí, stačí třeba jen do Polska. Tolik diskusí o ceně, žádostí o slevu a podobného vyjednávání jsme v této zemi za první měsíc měli zhruba stejně jako za pár let v Česku. Tam je to součást hry.