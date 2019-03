Europoslanci schválili třetinové snížení emisí u nových vozů. Automobilový průmysl naříká

Text, o němž poslanci hlasovali, je výsledkem kompromisní dohody unijních institucí a členských států, které jej ještě musí formálně schválit.

Cíle omezit emise v dopravě, jediném odvětví, kde se emise nadále zvyšují, mají Unii pomoci dosáhnout do roku 2030 celkového snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent.

Výrobcům automobilů, jejichž průměrné emise přesáhnou stanovené limity, bude vyměřen takzvaný poplatek za překročení emisí. Evropská komise do roku 2023 zhodnotí, zda by tyto poplatky měly být využity k financování spravedlivého přechodu k mobilitě s nulovými emisemi a na podporu rozvoje dovedností pracovníků automobilového průmyslu.

Je to realistické?

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) už dříve označilo takový závazek za nerealistický. Krok bude mít podle něj dopad na pracovní místa v automobilovém průmyslu. Naopak podle ochránců životního prostředí není snížení emisí oxidu uhličitého o více než třetinu oproti výchozímu roku 2021 dostatečné.

„I pro Českou republiku je toto téma citlivé, protože my jsme stát, který má své hospodářství zaměřené jednoznačně na automobilový průmysl. Na druhou stranu (dojednaný) kompromis je příznivější než to, co parlament původně navrhoval,“ řekl europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který působí ve výboru pro životní prostředí. Odkazoval tak na parlamentní návrh, který počítal se 40 procenty.

Podle Polčáka lze navíc očekávat, že do roku 2030 postoupí inovace v automobilovém průmyslu natolik, že nové předpisy nebudou mít na tento sektor dramatický dopad. To se podle něj ukázalo už na příkladu USA a Číny.