Česko ztrácí na atraktivitě u německých investorů. Na špičku se posunulo Estonsko

Současnou situaci českého hospodářství považuje za dobrou 70 procent z nich, naopak špatně ji hodnotí pouhé procento. Ohledně dalšího vývoje se už ale optimismus vytrácí. Na 34 procent firem, tedy skoro čtyřikrát tolik co loni, očekává horší vyhlídky. U průmyslových firem je to 42 procent. Tak pesimističtí byli investoři naposledy v roce 2013.

„Současný vývoj v mezinárodní obchodní politice, ať už je to brexit, či obchodní spory, a také domácí bariéry v podobě akutního nedostatku pracovníků a skokového nárůstu mzdových nákladů s sebou nesou nejistoty.“

Zdrženlivěji než loni hodnotí investoři také vyhlídky vlastního podnikání. Projevuje se to v oslabení jejich investičních plánů a exportních očekávání. S růstem vývozu do zahraničí nadále počítá 29 procent firem, loni to byla ještě každá druhá. „Obavy vyvolává ochabnutí zahraniční poptávky, zejména v dosavadním českém exportním motoru, automobilovém průmyslu,“ dodal výkonný člen představenstva komory Bernard Bauer. K tomu se přidává nejistota spojená s brexitem.