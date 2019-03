Nehody Boeingů 737 MAX mohou souviset s novým stabilizačním systémem. Pilotům možná chybělo proškolení

V tom je zřejmě jádro problému – podle leteckých odborníků nebyli piloti s touto zdokonalenou funkcí dostatečně seznámeni. V praxi se tak manuálně snažili manévrovat s letounem v rozporu s tím, co v tu chvíli dělal automatický systém.

Jak vyplývá z databáze leteckých nehod federální vlády USA, upozorňovali na problém sami američtí piloti. „Myslím, že je nepřípustné, aby výrobce, Federální úřad pro letectví a aerolinky nechali létat piloty bez adekvátního tréninku nebo aniž by jim poskytli dostupné zdroje a dostačující dokumentaci, aby pochopili vysoce komplexní systémy, které letadlo odlišují od předchozích modelů,“ citovala z jednoho záznamu CNN.

V případě loňské havárie letounu indonéské společnosti se navíc přidala technická závada – vadný senzor úhlu náběhu. Piloti si tak pozdě uvědomili, že se letoun v plné rychlosti řítí téměř kolmo k zemi. Přitom mohli tragédii zabránit, kdyby včas stabilizační systém vypnuli. Stejně vypadá na první pohled pád etiopského letounu, v tomto případě ale příčina ještě nebyla oficiálně zveřejněna.

Piloti se potýkali i s airbusy, říká Mündel z Českého sdružení dopravních pilotů

Podle bývalého pilota a šéfa technické komise Českého sdružení dopravních pilotů Karla Mündla je sice tento systém vyrovnávající sklon novinkou pro modely letounů Boeing, ale na letadlech Airbus byly ochranné systémy namontovány od prvního okamžiku, kdy byl Airbus A320 představen.

Popsal případ, kdy Airbus na předváděcím letu po předání aerolinkám Air France udělal průlet nad malým regionálním letištěm a posádka se dostala do malé výšky při pokusu vyhnout se terénu. „Letadlo reagovalo proti posádce, došlo přesně k tomu, že ochranný systém proti přetažení začal pracovat, piloti měli pocit, že se s tím letadlem perou, ale ono dělalo jenom to, co mělo naučené. Airbusu trvalo řádově čtyři roky, než byl zaveden nový systém výcviku,“ podotkl s tím, že od té doby se takovéto nehody u letadel Airbus nevyskytují.

Firma Boeing své letadlo brání a uvádí, že je přesvědčena o jeho bezpečnosti. Provoz dotčených modelů ale v posledních dnech pozastavila nejen Evropa, ale řada zemí včetně Spojených arabských emirátů, Indie, Egypta, Kanady a nakonec i USA.

Řada MAX se přitom stala nejlépe prodávaným letadlem v historii firmy Boeing. Úzkotrupý letoun 737 určený pro krátké a středně dlouhé lety je nejprodávanějším komerčním letadlem na světě a je důležitý pro budoucnost společnosti. Boeing má nyní na letoun více než pět tisíc objednávek v katalogové hodnotě téměř 500 miliard dolarů (11,3 bilionu korun).