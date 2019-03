Ceny za opravy v autoservisech rostou. Vzhůru je tlačí dražší náhradní díly i vyšší mzdy mechaniků

Průměrná mzda automechanika byla loni lehce nad 27 tisíci korun. Tedy pod průměrným příjmem v republice, který loni dosáhl téměř 32 tisíc.

Za posledních šest let je patrný výrazný pokles žáků v auto-oborech. Zatímco ve školním roce 2012/13 do nich nastoupilo přes 12 tisíc učňů, v letošním roce je to necelých 10 tisíc.