Víc peněz pro obce, ale dražší dovolené: Vyšší poplatek za ubytování by podle ministerstva dopadl i na Airbnb

Poplatek placený za ubytování v Česku se zřejmě zvýší. Podle novely projednávané sněmovnou by se měl sloučit s rekreačním a lázeňským poplatkem. Už od roku 2020 by tak i obce, které nejsou lázeňským centrem nebo výrazným cílem turistů, mohly získat až 21 korun za každý nocleh místo současných šesti korun. A o rok později by maximální taxa mohla stoupnout až na 50 korun. Podle ministerstva financí by měna měla mít dopad i na alternativní ubytovací služby typu Airbnb.