Nebe nad Českem bylo zase rušnější. Počet přeletů se loni přiblížil miliardě

Český vzdušný prostor patří podle ŘLP k nejvytíženějším v Evropě. Navzdory tomu organizace vyhověla doporučení Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu na převedení části letů z Německa, které se zejména v letní sezoně 2018 potýkalo s kapacitními problémy. V provozních špičkách to denně znamenalo asi 400 letů, které svoji trať převedly do sousedních států, tedy i do České republiky.