Cena za kubík vody poprvé v průměru dosáhne zřejmě na 90 korun. Růst by mohla přibrzdit změna DPH

Průměrná cena za kubík vody dosáhne podle předběžných propočtů poprvé 90 korun. Růst cen má přibrzdit mimo jiné změna DPH, kdy vodné a stočné by nově měly patřit do nejnižší, desetiprocentní sazby. Projednávání návrhu se ale ve sněmovně zadrhlo. Poslanci by se jím měli znovu zabývat příští týden.