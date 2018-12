Odchod Británie z EU bez dohody by nejvíce zasáhl český automobilový průmysl

Brexit může snížit hrubý domácí produkt ČR až o 55 miliard korun, tedy 1,1 procenta, uvedla nedávno představená analýza České spořitelny. Rovněž by měl vliv na propouštění zaměstnanců, o práci by jich v ČR mohlo přijít až 40 tisíc.

Podle odborníků je navíc pro společnosti, které s Velkou Británií obchodují, horší než tvrdý brexit (tedy bez dohody) současná nejistota spojená s vyjednáváním.

Koyo Bearings vyrábí ložiska, která směřují do celého světa. Pět procent výroby míří i do Velké Británie. Firmě Jaguar Land Rover posílá vnější kroužky ložiska. Rizikem by mohlo pro českou firmu být, pokud by se vytvářela nová celní politika mezi Velkou Británií a Evropskou unií. To by vedlo ke zpomalení vývozu zakázek.