Koruna oslabuje, a prodražuje tak nákupy v zahraničí. Vývozci jsou naopak ve výhodě

„Na trhu existuje technický vliv efektu konce roku, do kterého koruna většinou ještě oslabuje, to znamená, že se domníváme, že může do konce roku ještě dále oslabit a testovat i to současné letošní minimum, což byla úroveň 26,2 koruny za euro,“ řekl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.