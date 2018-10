Ženy ve veřejném sektoru vydělávají o 18 procent méně než muži. Navzdory tabulkám

Platy rostou mužům rychleji už několik let. V roce 2014 činil rozdíl šestnáct procent. Po krizi si víc přilepšovaly ženy, ovšem už v roce 2012 rozdíl dosahoval něco přes sedmnáct procent.

Podle odborníků na problematiku rovnosti přestože mají ženy stejně vysoké vzdělání jako muži, pracují v hůř odměňovaných oborech jako školství či sociální služby a na nižších pozicích. O růstu platů rozhoduje vláda svým nařízením. Loni přidávala v některých oborech dvakrát, a to třeba v sociálních službách. Výraznější bylo navýšení také ve školství. I tak průměrný výdělek žen rostl méně.

Česko patří v Evropské unii k zemím s největším rozdílem v odměňování žen a mužů. To je jeden z důvodů, proč ČR na žebříčku rovnosti Světového ekonomického fóra klesá. Loni skončila ze 144 států na osmaosmdesáté příčce. Od roku 2006 se propadla o 35 míst.

Největší rozdíly jsou u nejvyšších výdělků. Desetina nejlépe vydělávajících mužů ve veřejném sektoru měla letos v prvním pololetí měsíčně přes 56 939 korun hrubého, desetina nejlépe placených žen přes 45 215 korun. Hranice je tak o 21 procent nižší.

Ministerstvo práce má několik let projekt s názvem 22 procent k rovnosti. Jeho cílem je přispět k setření rozdílu v odměňování žen a mužů. Exministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) poukazovala na to, že kvůli nižším mzdám a platům žen přicházejí rodiny o tisíce. Dopadá to pak na děti.

Nižší výdělek se odráží také v nižším důchodu, který mají ženy zhruba o pětinu menší než muži. Ve stáří jim proto častěji hrozí chudoba. Nynější šéfka resortu práce Jana Maláčová (ČSSD) má do poloviny příštího roku připravit návrh zákona, který by problém řešil.