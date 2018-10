Klíčová povolení pro projekt těžby lithia zatím nejsou

„Těžaři podali žalobu proti nám, aby Diamo nemohlo realizovat ten projekt,“ řekl ve čtvrtek Babiš. Další kroky podle něj vláda učiní podle rozhodnutí antimonopolního úřadu. „V této fázi je to o ÚOHS a rozhodování. Doufejme, že tyto nezávislé instituce budou rozhodovat ve prospěch státu a ve prospěch našich občanů. Aspoň tak by to mělo být,“ podotkl premiér.

Vláda je podle něj přesvědčena, že existuje jasný veřejný zájem státu nad hájením vlastnických, ekonomických a environmentálních zájmů při osvojování ložisek strategických nerostných surovin, včetně lithia.

Ve středu ráno Babiš uvedl, že se ve čtvrtek kvůli tématu lithia setká s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (za ANO) a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). Ve čtvrtek však oznámil, že schůzka se uskutečnila již ve středu.

Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. Aktuálně se téma opět výrazněji začalo řešit po pondělním vyjádření australské společnosti European Metals Holdings (EMH), která uvedla, že získala od českých úřadů povolení zahájit 13 průzkumných vrtů, které jsou důležitým krokem v rámci studie proveditelnosti projektu těžby kovu u Cínovce.

Ministryně Nováková poznamenala, že nebylo povoleno 13 průzkumných vrtů, ale byl povolen průzkum jako takový. „A ty průzkumné vrty, pokud mám informace od ministra životního prostředí, nenastaly, protože vlastně firmy nemají vyřízenou EIA,“ řekla ministryně.

Babiš: Diamo musí být aktivní

Babiš v úterý reagoval, že v záležitosti by se měl začít aktivně angažovat státní podnik Diamo. Uvedl, že od Diama očekává, že přijde s projektem, kde skutečně záležitost převezme stát.