Další krok k lithiu. Australská firma EMH uvedla, že získala povolení k průzkumným vrtům

Mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek sdělil, že zatím nemají informace o zahájení průzkumných vrtů. „Jakýkoli vrt hlubší než 30 metrů má organizace za povinnost osm dní před zahájením vrtání oznámit obvodnímu báňskému úřadu. To je legislativa,“ přiblížil Machek.

Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí uvedla, že resort už dříve stanovil společnosti Geomet, dceřiné firmě EMH, tři průzkumná území – Cínovec I, III a IV, jimiž bylo vymezeno území, kde může tato firma provádět průzkumné geologické práce. „Projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 metrů nebo strojní vrtné práce v celkové délce přes 100 metrů musí organizace zaslat k posouzení příslušnému krajskému úřadu a ten se k nim do 30 dnů vyjádří,“ řekla ČTK Pospíšilová. Na Cínovci se podle ní provádějí vrty řádově stovky metrů hluboké.

Vzhledem k tomu, že se lithium využívá při výrobě baterií, má do budoucna velký potenciál. Ložisko u Cínovce je přitom největší v Evropě. Celkem jsou v Česku podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia – vedle Cínovce je malé množství také v ložisku ve Slavkovském lese. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let chce dobýt 37 milionů tun rudy.