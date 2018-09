Horší dvojka, oznámkovali ekonomové návrh státního rozpočtu. Vadí jim slabé investice

přehrát video Ekonomové v Událostech, komentářích hodnotili státní rozpočet

Prezidentovi Hospodářské komory Vladimíru Dlouhému nevadí čtyřicetimiliardový schodek sám o sobě, protože česká ekonomika podle něj dokáže levně financovat svůj v porovnání s ostatními nevelký dluh a chce dohánět vyspělejší státy. Kritizuje však, kam peníze jdou: na podle něj neefektivní státní správu a přebujelý sociální systém. Špicar: Trump zavede cla a budou problémy Viceprezidentu Svazu průmyslu a obchodu Radku Špicarovi schodek kritizuje. „Teď to vypadá jako něco, co si můžeme dovolit, což je sice pravda, ale pokud za rok či za dva přijde hospodářská krize, bude to velká zátěž, které se budeme těžko, těžko zbavovat,“ míní. Že horší časy nastanou, je podle něj jasné, byť nikdo neví kdy. „Tak, jako je potřeba se v osobním životě v letech hojnosti připravovat na léta hubená, tak je to potřeba i v hospodářském životě,“ argumentoval Špicar a varoval, že stačí, aby americký prezident Donald Trump zvýšil o 20 procent dovozní cla na evropské automobily, a Česká republika se ocitne v těžkých problémech.

Kromě toho ekonomům vadí, že rozpočet není ambicióznější co se týče reforem. „Vlády před sebou neustále tlačí důležité strukturální reformy, ke kterým musí dojít, to znamená zefektivnění financování českého zdravotnictví, důchodovou reformu a tak dále. To se stále v rozpočtu, bohužel, neobjevuje,“ vyčetl Špicar. „Neodstranili jsme žádný ze strukturálních problémů české ekonomiky,“ souhlasí hlavní analytik týdeníku Euro Miroslav Zámečník s tím, že se nedaří zahájit a provádět investice. „Notoricky to bylo vidět v roce 2015, kdy se na poslední chvíli dočerpávalo. Asi si nemusíme říkat, že když se šturmuje, tak se to nedělá efektivně. Mám pocit, že se zase dostaneme do stejné situace, kdy se bude dělat všechno najednou a na poslední chvíli,“ uvedl. Mít peníze a umět je investovat je rozdíl Dlouhý se domnívá, že je potřeba především zrychlit rozhodování o investicích a mít je připravené. „Zoufalá připravenost rychleji investovat ze strany státu do především infrastrukturních projektů volá po přepsání stavebního práva a všeho, co s tím souvisí,“ apeloval prezident Hospodářské komory.