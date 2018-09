Zima se blíží. Většině lidí se vytápění prodraží, nahoru jde elektřina, levnější je dřevo

Co se nákladů na palivo týká, jako nejlevnější varianta vytápění se ukazuje dřevo. V modelovém příkladu zatepleného rodinného domu o velikosti 150 m2 za něj lidé vloni zaplatili za rok téměř 9500 korun, letos by to ale mohlo být o téměř čtyři tisíce méně.

Celkové náklady za topení, do kterých je započítána také cena technologie, potom u dřeva dělají téměř 36 tisíc korun.