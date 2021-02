Equa bank vyhlíží klienty velkým hráčům, láká na nízké poplatky

Praha - Equa bank, která vznikla po převzetí Banco Popolare ČR, se chce zaměřit na získávání nových zákazníků především z řad klientů velkých tuzemských finančních ústavů. Během následujících pěti let plánuje Equa bank získat přes 300 tisíc klientů, nyní jich má zhruba 5 tisíc. Do dvou let pak chce rozšířit počet poboček ze současných sedmi na 25. Banka investičního fondu AnaCap se v posledních měsících stává už třetím finančním domem, který se snaží o klienty velkých konkurentů.