Dárcovské úterý připomíná charitu. Loni se vybralo přes šedesát milionů

„Tento den připadá na úvod adventního období. Jelikož v evropském kulturním prostředí je předvánoční charita tou nejsilnější dárcovskou etapou, tak je to takovou shodou okolností, že to připadá na počátek adventu,“ vysvětlila Šplíchalová.

Šplíchalová: Obliba dlouhodobého dárcovství narůstá

„Co se týče letošního roku, tak do něj se propisuje to, co do celého společenského dění. Dopady ekonomické krize a ruské invaze na Ukrajině. Vidíme, že jsou tu v rámci některých sbírek obrovské vlny štědrosti a velká pomoc. Na druhou stranu v situacích, kdy se nejedná o aktuální sbírku nebo dlouhodobou pomoc, tak tam určitý propad je,“ řekla Šplíchalová.

Za důležité považuje v současnosti dlouhodobé dárcovství, které podle ní v poslední době výrazně narůstá, a mají o něj zájem především mladí lidé. „Ti také hledí optimističtěji do budoucna a nebojí se, že nebudou moci v budoucnu přispívat,“ pronesla Šplíchalová s tím, že narůst obliby opakované pomoci lze vidět i v datech na portálu Daruj správně.