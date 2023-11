Nástup šetrnějšího benzinu E10 zkomplikuje provozování starších aut i odstavování na zimu

video UDÁLOSTI: Při tankování E10 by měli být obezřetní majitelé starých vozů nebo motocyklisté

Benzin E10, v němž může být až desetiprocentní podíl etanolu, bude podle petrolejářů použitelný tři měsíce. Problém je v tom, že etanol na sebe váže vodu. Jednak pak hrozí, že se po čase takto oddělí od benzinu a znemožní jeho přístup z nádrže do motoru, jednak hrozí koroze. „Když se ta sraženina nebo voda dostanou do vstřiků, tak to koroduje. Vstřiky jsou choulostivá záležitost – vysadí a nefungují,“ varoval majitel autoservisu Roman Lahoda.

Etanol je i v běžném benzinu, který se tankuje dnes, ale jeho podíl je poloviční. I tak se může vyskytnout problém. Ten by naopak neměl při běžném provozu u moderních aut představovat benzin E10. Stačí, když se spotřebuje dřív, než začne etanol reagovat s vlhkostí vzduchu. Pro ty, kdo například odstavují vozidla na zimu, to však potíž bude. Nechají-li v nádrži benzin, hrozí jim, že na jaře nenastartují.