Neobvykle teplý podzim mate přírodu. Rostliny se ještě zelenají, krávy se pasou

I když by měl vrcholit podzim, je počasí na polovinu listopadu docela teplé – a ještě neskončilo vegetační období. Mate to přírodu. Rostliny se namísto odpočinku před zimou vysilují. Tím se také prodlužuje období, kdy může zůstávat dobytek na pastvinách. Farmáři tvrdí, že nepamatují, že by se někdy pásl venku v tak pokročilé roční době.