Nemocnice se chystají na prosinec. Splní-li lékaři své hrozby, bude jich chybět někde třetina, někde polovina

Nebudou-li mít dostatek personálu, upřednostní nemocnice akutní případy. Podle Feltla ani není na výběr, zajištění neodkladné péče ukládá lékařům zákon i etika. Otázka je, jak to bude s další péčí. „Někde bude směnný provoz, někde bude přizavřená klinika – trochu omezený provoz ambulancí nebo operačních sálů,“ přiblížil.

Pacienti se obávají o dlouho připravované operace

Primář II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice Jan Bělohlávek věří, že v prosinci bude přece jenom snazší vypořádat se s výpadky, protože budou svátky. „Některá oddělení se zavírají, protože si lidé musí vybrat dovolenou,“ poukázal.

Přesto je nepřehlédnutelná nervozita některých pacientů, kteří by měli v prosinci podstoupit operace – často zákroky, na které čekali léta. Nejde jen o termín, ale třeba i o to, aby při dílčím posunu nepropadla platnost předoperačního vyšetření. To se musí provést dva až tři týdny předem.

Totéž platí pro výkony naplánované po operaci. „Všichni pacienti by měli mít zajištěnou následnou rehabilitaci. Když nenastoupí v daném termínu k operaci, nenastoupí ani k rehabilitaci. A tato pracoviště jsou velmi vytížena,“ upozornil primář ortopedie na Bulovce Radovan Kubeš.