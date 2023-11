Výborný chystá změny pravidel pro myslivce. Přemnožená zvěř ničí lesy

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) vyzývá, aby lovili víc a snížili stavy: „Chceme se chovat s péči řádného hospodáře. My dnes registrujeme obrovské škody v lesích, které působí přemnožená spárkatá a černá zvěř – musíme přistoupit k regulaci.“

Novela počítá s tím, že plán lovu určí odborníci podle škod v lesích. Majitel pozemku má mít nárok na každých 30 hektarů na povolenku k lovu, aby sám mohl přistoupit k regulaci. „Je to prevence vzniku škod právě na těchto pozemcích. Na druhé straně se vzdává v případě využití této povolenky i nároku na škody, které na jeho pozemcích vznikají,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství Patrik Mlynář.

Ministerstvo chce také digitalizovat evidenci, a to i pro kontrolu, jestli se daří plnit plán lovu. Myslivci by například měli používat třeba mobilní aplikaci a do systému vkládat fotografii ulovené zvěře včetně souřadnic.

Minimální výměra honitby by se pak měla snížit na polovičních 250 hektarů tak, aby šla snáz zřídit.

Odpor myslivců

Myslivecká jednota s tím nesouhlasí. Kritizuje i nárokové povolenky pro vlastníky. Chtěla by je vydávat jen když myslivci na daném pozemku skutečně neplní povinnosti, upozorňuje předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. Kritizuje také jednostrannost návrhu: „Nejsou nastavena krajinná opatření. Vůbec neřešíme pokles stavu drobné zvěře. Tento zákon spíše směřuje pouze k lovectví a k úpravě honiteb.“

Ekologové naopak chtějí rychlé přijetí. „Dojde-li k dalším průtahům, tak naše lesy ztratí šanci na solidní obnovu,“ říká lesnický expert, Hnutí DUHA Jaromír Bláha.

Novelu chystal už předchozí ministr Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Sporné body jako velikost honiteb chtěl nechat až na rozhodnutí sněmovny. To současný šéf resortu Výborný odmítá: „Já se nechci zařadit do té škály ministrů zemědělství, kteří si vylámali zuby na novele mysliveckého zákona. Já jsem se snažil maximum těch připomínek vyřídit.“ Ministerstvo chce, aby nová pravidla platila od roku 2025.