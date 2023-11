Je nepravděpodobné, že by dívky v kauze Feri vypovídaly křivě, řekl Foldyna. Urbanová odmítá názor, podle kterého se oběti mohly chtít zviditelnit

Je nepravděpodobné, že by dívky, které bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho obvinily ze sexuálního napadení, tak učinily křivě. V pořadu Události, komentáře to uvedl prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna. Podle poslankyně Barbory Urbanové (STAN) je česká společnost v současnosti částečně vnímavější vůči problematice znásilnění či domácího násilí, ale nepřisuzuje to pouze vlivu kauzy kolem Feriho.