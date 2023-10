České úřady varují před padělkem léku ozempic, může dojít k ohrožení života

Injekční lék ozempic je určený především pro léčbu cukrovky, mimo tuto indikaci se používá také k hubnutí. „Jediná legální cesta pro získání tohoto léčivého přípravku, kde má pacient garanci pravosti a správné jakosti, je skrze výdej v lékárně,“ uvedlo ministerstvo.

Lidé mají lék, u kterého mají podezření, že by mohlo jít o padělek, odevzdat v lékárně. Resort zdravotnictví deklaroval, že jim za to nehrozí žádný postih. SÚKL zveřejnil i snímky, jak aplikační pero padělku od originálu poznat. Falešný lék, který kriminalisté zajistili v Rakousku, obsahuje podle informací agentury DPA inzulin místo semaglutidu a lidé, kteří si ho aplikovali, pak měli záchvaty a dostali se do stavu hypoglykémie.