Co brání Česku v rozletu a proč je chudoba hrozbou pro všechny? Odpověď hledal Fokus Václava Moravce

Rusnok je přesvědčen, že nárůst počtu lidí pod hranicí příjmové chudoby ukazuje také nevyužitý ekonomický potenciál země. Navíc v Česku ubývá lidí v produktivním věku a přibývá seniorů. Významnou část lidí, kteří jsou pod hranicí příjmové chudoby, budou podle něj vždy tvořit senioři. To je podle Rusnoka všude na světě, v Česku se to ale pomalu zlepšuje.

„V rámci Evropské unie je Česko v příjmové chudobě seniorů v porovnání se zbytkem populace druhé nejlepší za Slovenskem,“ poznamenala Matesová. „Když si vezmeme příjmovou chudobu jako takovou, tak třetí,“ ujasnila s tím, že se těmito daty však Česko nemůže uklidňovat.

„Zatímco ekonomové vidí čísla, my vidíme mnohem složitější faktory, které způsobily nějakou situaci,“ reagovala na předřečníky Stejskalová. Příjmová chudoba podle ní může být i subjektivně pociťovaná. „Tedy jestli jsou schopni uspokojit své potřeby – a to nejen na základní úrovni, ale na nějaké průměrné,“ ujasnila.

Špatná systémová podpora vede dle Hábla k tomu, že lidé padají do dluhových pastí. „Náš exekuční systém je nastaven tak, že první exekuce velmi často roztáčí kolotoč dalších exekucí. Pak je otázkou, jestli to člověk vzdá u třetí nebo čtvrté, a v tu chvíli přestává platit úplně vše,“ sdělil. V Česku je dle Hábla 160 tisíc lidí, kteří mají více než deset exekucí. „Stále tu není mechanismus, jak lidem pomoci, pokud se dostanou do neřešitelných dluhů,“ dodal.

S chudobou je na tom Česko ve srovnání s jinými zeměmi dobře, ale to neznamená, že je na tom skvěle, podotkl Matějka. „Je pravda, že ti, co jsou u nás v té skupině deseti procent chudých, tak jsou na tom vlastně téměř nejhůře v Evropě,“ upozornil. „Když se podíváte, jaké mají šance z této skupiny se dostat, jsou menší než jinde,“ uvedl.

Dle Trlifajové hlavním důvodem, proč se lidé dostávají do složitých situací, dluhů, chudoby, není nízká finanční gramotnost. „Částečně tu dojíždí (…) státem nastavený systém, který disproporčně sankcionoval lidi za malou chybu, prohřešek,“ zdůraznila. „Zároveň jsme v sociologickém ústavu mluvili s lidmi v exekucích, a tam to velmi silně souvisí s nízkými mzdami, nedostupným bydlením, složitými rodinnými situacemi a nefunkčním sociálním systémem,“ doplnila.

Celé video můžete zhlédnout v úvodu článku.