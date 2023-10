Vláda chce pomoct pěstounům i organizacím, které je podporují. Změna u kojeneckých ústavů se blíží

Změnit by se měla i pravidla pro dětské azylové domy. Děti do tří let by v nich mohly pobývat nejvýš měsíc. Rychleji by se tak měla řešit situace v jejich vlastní rodině, nebo by se pro ně měli najít pěstouni.



Norma má zjednodušit proces posuzování adeptů na pěstounství, upravit podmínky pro organizace, které pěstounům pomáhají, ale také zvýšit příspěvek na jejich činnost.

Právě bez pomoci těchto organizací by pěstounské rodiny fungovaly těžko. Poskytují jim totiž podporu, ale i právní nebo sociální služby. Stát jim chce nyní na tuhle činnost posílat víc peněz.



Nově by také mohli pěstouni absolvovat kurzy i v jiném kraji než v tom, kde žijí. Tam, kde je zájemců mnoho, totiž kvůli tomuto pravidlu čekají i několik měsíců.