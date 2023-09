V souvislosti s razií kvůli armádním zakázkám policie neobvinila žádného zaměstnance ministerstva obrany

Zadržení deseti osob v kauze zakázek ministerstva obrany na servis mikrovlnné sítě je podle premiéra Petra Fialy (ODS) případ, který se týká spíše minulosti. V Lounech ve středu novinářům řekl, že nijak nezasahuje do politické sféry a netýká se aktuálního vedení ministerstva obrany. Podle něj je třeba nechat jednat orgány činné v trestním řízení.

„Úkony, které byly prováděny v resortu ministerstva obrany, byly ukončeny. Žádný zaměstnanec resortu nebyl obviněn,“ sdělil náměstek Šulc s tím, že veškeré podrobnosti k vyšetřování by měl poskytovat státní zástupce.

Pletichy při zadávání veřejné zakázky

Podle dostupných informací je mezi obviněnými šest lidí a tři firmy. Všichni aktuálně čelí stíhání kvůli jedinému trestnému činu – pletichám při zadání veřejné zakázky. Forma jeho spáchání je ale u jednotlivých obviněných různá. Z použité právní kvalifikace vyplývá, že podle vyšetřovatelů buď poskytli, nabídli či slíbili někomu prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení, nebo takový prospěch žádali či přijali. Z kvalifikace zároveň plyne také to, že žádný ze stíhaných není úřední osobou. U prospěchu velkého rozsahu hrozí pachatelům tři až deset let vězení. Aktuální znění trestního zákoníku definuje „velký rozsah“ jako nejméně desetimilionovou částku.

Podle Deníku N se zásah na generálním štábu týká zakázky, kterou získal v roce 2018 podnikatel Jindřich Špringl, kterého policie stíhá už v kauze Dozimetr. Z usnesení o zahájení trestního stíhání vyplývá, že je mezi šesti obviněnými lidmi i v aktuální kauze, uvedl web Seznam Zprávy. Stíhána je podle něj rovněž Špringlova firma Analogia a společnosti Tesla a TTC Telekomunikace. Z lidí má čelit obvinění kromě Špringla ještě výkonný ředitel Tesly Pavel Birner, člen představenstva této společnosti Michal Nováček a prezident společnosti František Hála. Dále je podle serveru obviněn ještě Josef Šelepa, šéf holdingu, do nějž spadá firma TTC Telekomunikace, a advokát Ján Pajer.