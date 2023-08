Policie eskortovala z Filipín spolupracovnici gurua Járy

Dobeše přivezli letečtí maršálové do Prahy 9. srpna. Už tehdy policie uvedla, že Plášková by ho měla následovat do vlasti v rozmezí několika týdnů. „Žena, která byla s mužem na útěku a byla odsouzena za stejnou trestnou činnost, je od rána zpět v České republice,“ sdělilo nyní prezidium. I Pláškovou eskortovali přes Tchaj-pej letečtí maršálové, cizinecká policie ji následně převezla do vězení.

Zakladatel esoterické školy Poetrie má strávit ve vězení 5,5 roku za znásilnění svých klientek metodou takzvaného odháčkování. Poté, co opustil Česko, po něm pátral i Interpol. V roce 2015 ho s Pláškovou zatkli příslušníci filipínské imigrační policie ve městě Dapa na ostrově Siargao. Dvojice potom na Filipínách požádala o náboženský azyl. Konečné rozhodnutí o deportaci trvalo tamním úřadům přes sedm let, protože dvojice využila všech možností soudního přezkumu.