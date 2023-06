Hráči loni prohráli v hazardu téměř 54 miliard, o třetinu více než v předchozím roce

Hráči v Česku prohráli loni v hazardních hrách 53,8 miliardy korun. Je to o 14,4 miliardy víc než v roce 2021, tedy téměř o 37 procent. Celkem minulý rok lidé vsadili 759,3 miliardy korun. Ve srovnání s covidovým rokem 2020 je to téměř dvojnásobek. Vyplývá to ze zprávy o hazardu za rok 2022. Dokument a hlavní zjištění na tiskové konferenci představil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová. Vobořil bude také hostem úterního Interview ČT24 od 18:30.