Pavel nevyzýval k internaci ani pronásledování Rusů, když žádal přísnější dohled, řekla jeho mluvčí

Český prezident Petr Pavel nevyzýval k umísťování Rusů do internačních táborů či k jakémukoliv jejich pronásledování, když řekl, že by Rusové žijící v západních zemích měli podléhat přísnějšímu dohledu bezpečnostních složek než v minulosti. Podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) to řekla Pavlova mluvčí Markéta Řeháková.