Stát vybírá málo na daních z hazardu, v dozoru nad provozovateli kulhá za vývojem, tvrdí NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad se při kontrole státního dohledu nad hazardem zabýval obdobím let 2017 až 2021 a jeho závěry jsou pro stát velmi nepříznivé. Z finančního hlediska vzrostl v tomto období objem přijatých sázek o 119 procent, zatímco výběr daně jen o 24 procent. Jako významný problém vnímají kontroloři přesun hazardních her na internet – to se podle nich děje rychleji, než dokáže reagovat státní dozor. „Na strmý růst internetových her reagovaly dozorové orgány se zpožděním a nedostatečně. Zatímco v letech 2020 a 2021 provedla Celní správa ČR v kamenných provozovnách 239 kontrol, u provozovatelů internetových her jich uskutečnila jen 80,“ srovnali kontroloři. Ovšem i v případě, že stát odhalí pochybení, často je velmi zdrženlivý. NKÚ poukázal, že ministerstvo financí nerušilo základní povolení provozovatelům her, kteří opakovaně porušovali zákon – ani provozovateli, který v letech 2017 až 2021 dostal 76 pokut za více než čtyři miliony korun – a také v některých případech nepoužilo složené kauce k úhradě dlužných daní.

S výběrem daní je podle závěrů kontroly problém i proto, že příslušné informační systémy nefungují, jak by měly, i když do nich stát investoval 174 milionů korun. „Kvůli omezené funkčnosti informačního systému nemá ministerstvo financí správný a úplný přehled o přijatých kaucích. Některé informace zaznamenává jen do pomocných excelových tabulek či je má v listinné podobě,“ poukázal NKÚ. Ministerstvo slibuje zlepšení díky dokončované novele Ministerstvo financí část problémů, na které kontroloři poukázali, připustilo. Tvrdí, že chce situaci napravit, pomoci má připravovaná novela zákona o hazardních hrách. Ministr Zbyněk Stanjura (ODS) by ji podle resortu měl „v nejbližších dnech“ předložit na jednání vlády. „Novela má za cíl dále zefektivnit stávající regulaci hazardních her a reagovat na nové trendy na trhu hazardních her v posledních letech, například zefektivnit a zkrátit procesy blokace nelegálních on-line hazardních her,“ slibuje ministerstvo financí.