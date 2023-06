Zkušební železniční okruh ve Velimi je technicky nejvyspělejší v Evropě. Vznikl před šedesáti lety

Na okruh ve Velimi přijel vloni v prosinci z Francie nejrychlejší vlak v Evropě – TGV Avelia Horizon. Výrobce potřebuje získat povolení k provozu na kolejích Evropy – vlak má jezdit při olympiádě v Paříži v příštím roce, a to až 350 kilometrů v hodině. „Smlouvu má do konce letošního roku, určitě do konce června jezdit bude,“ řekl ředitel zkušebního centra Výzkumného ústavu železničního ve Velimi Miloš Klofanda.

Okruh postavil před šedesáti lety tým kolem drážního výzkumníka Luďka Pilmana. Už tehdy počítal s rychlostí lokomotiv dvě stě kilometrů v hodině. Klofanda je za to rád. „Nikdo by to už nepředělal a my ho dneska na těch dvě stě kilometrů za hodinu můžeme provozovat,“ podotkl Klofanda.

Zkušební okruh ve Velimi je technicky nejvyspělejší v Evropě. Každý rok tam na testování pošle svoji lokomotivu nebo vagon patnáct až dvacet výrobců. „Můžeme napájet vozidla všemi základními evropskými napájecími systémy, což patří k jedné z největších výhod,“ popsal Daniel Los ze zkušebního centra.