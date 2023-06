Nižší mimořádná valorizace nepomáhá důchodcům dostatečně, míní Špidla. Jurečka namítl, že penze jsou historicky nejvyšší

„Zásahy do valorizace nebyly oprávněné,“ řekl v Událostech, komentářích bývalý premiér Vladimír Špidla (ČSSD). Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se kvůli inflaci mimořádně zvýšily. Průměrný důchodce by si tak měl přilepšit o 760 korun. Původně to ale mělo být o 1770 korun. Kvůli vysokým výdajům a rychlému zadlužování vláda prosadila mírnější přidání. To v debatě hájil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).