Česko čeká polojasný týden, teploty se budou držet kolem 20 stupňů

Česko čeká od začátku týdne převážně polojasné počasí. S výjimkou úterý by se přeháňky měly sice objevit pouze ojediněle, mírně se ale ochladí a hrozí dokonce ranní přízemní mrazíky. Od středy by se nejvyšší teploty měly pohybovat jen okolo dvaceti stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).