Počet dětí závislých na sociálních sítích vzrostl, ukazuje česká studie. Na vině je i pandemie

„Výsledky a indikátory, které nám ukazují, jsou průřezově nejlepší. Mají nejvíce pohybové aktivity, nejvyšší životní spokojenost,“ přibližuje datový analytik studie Petr Baďura.

Podle autorů studie také umí děti identifikovat hrozby v kyberprostoru často lépe než dospělí starší 55 let. Ti mnohdy rychleji sklouzávají k rizikovému chování. „Když se vyfotíte telefonem, máte tam filtr, který dokáže ze sedmnáctileté dívky udělat šestnáctiletou. Ale když je vám 55 let, tak vás to může omladit o dvacet roků. Tudíž může závislostní chování u starší generace vzniknout rychleji,“ upozorňuje hlavní řešitel HBSC studie v ČR z Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kalman.

Sociální sítě jsou doménou dívek. Mezi problémovými uživateli jich je zřetelně více než chlapců. Jejich počet se navíc zvyšuje mezi jedenáctým a třináctým rokem života, kdy přecházejí na druhý stupeň.