Zamrazilová: Pokud se zvýší daně či mzdy, porostou i úrokové sazby

Bankovní rada tedy podle Zamrazilové diskutovala možnost konsolidace veřejných financí. „Pokud by vláda přistoupila případně ke zvýšení nepřímých daní, tak je to bohužel spíše proinflační impuls, na který bychom velmi nutně museli reagovat asi jednomyslně dalším zvýšením úrokových sazeb,“ sděluje.

Rizika podle bankéřského sboru přicházejí z uvolněné fiskální politiky, z oblasti veřejných financí a z trhu práce, který je stále velmi napjatý. „Většina bankovní rady vidí riziko, které přichází z fiskální politiky, protože strukturální deficit je na řádech desítek až stovek miliard korun. Do ekonomiky přichází z fiskálu více peněz, než by tam přijít mělo. To je samozřejmě proinflační,“ říká.

„Od tržní ekonomiky jsme se odchýlili“

Existuje podle ní ale i optimistický pohled na konsolidaci veřejných financí v podobě omezení dotací. „Pokud by se podařilo vládě omezit objem dotací do podnikatelského sektoru, pak by to bylo velmi dobré nejen pro zdraví veřejných financí, ale také pro inflaci, a potažmo pro zdraví budoucího hospodářského růstu. Od tržní ekonomiky jsem se poněkud odchýlili a návrat by byl velmi vhodný,“ podotýká.

Rizika podle Zamrazilové přicházejí z trhu práce, který je prý stále napjatý, a jde o to, jak se bude vyvíjet růst průměrné mzdy. „Pokud by doopravdy trh práce vysílal proinflační signály v podobě růstu průměrné mzdy vyšším než osm a půl devět procent, tak by to byl skoro určitě důvod úrokové sazby zvýšit,“ sdělila viceguvernérka. Nikdy ale podle ní nelze vyloučit „protiinflační překvapení“.