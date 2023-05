Studentů stravujících se v menzách ubylo někde až o čtvrtinu. Za obědy zaplatí i přes sto korun

„Ke zdražení došlo od začátku letošního února, jednalo se o nárůst cen stravného v průměru o dvacet korun na jedno jídlo. V předchozím období došlo k poslední úpravě cen v lednu loňského roku,“ řekl České televizi mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant. „Od únorového zdražení klesla návštěvnost menz zhruba o čtvrtinu,“ dodává Havrlant. Po zdražení ceny dosahují až 115 korun za porci.

„Do menzy jsem chodil pravidelně. Po tomto zdražení se mi vyplatí, abych si radši vařil sám na kolejích. Co jsem se bavil s přáteli, tak nejsem jediný, kdo to tak má,“ říká jeden ze studentů Univerzity Palackého. Mnoho studentů se uchyluje k cenově přijatelnějšímu vaření na svém ubytování. Někteří to ale mají ze školy daleko, a tak využívají výhodné studentské nabídky přilehlých restaurací nebo bister.

V Olomouci zlevní obědy na vlastní náklady

Od května proto plánuje Správa kolejí a menz v Olomouci (SKM) snížit ceny asi o šestnáct korun na jednu porci. Rozdíl v ceně pokryje z vlastních nákladů. „Věříme, že zlevnění vylepší návštěvnost menz,“ domnívá se Havrlant. V jejich nabídce studenti najdou také každý den jedno výrazně levnější jídlo v ceně kolem šedesáti korun.

Obědy kolem stokoruny v menze koupí studenti i v dalších městech. „Z důvodu neustále se zvyšujících vstupních nákladů, které v menzách představují zejména vysoké náklady na elektrickou energii, plyn a potraviny, Koleje a Menzy Univerzity Karlovy musely přistoupit ke změně výpočtu ceny jídel vydávaných v menzách,“ uvádí mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Cena za jídlo v menzách Univerzity Karlovy v Praze se momentálně pohybuje mezi 90 a 100 korunami.

Také na Univerzitě Pardubice došlo v posledních měsících ke zdražení. Zde se ceny pohybují mezi 90 a 105 korunami.

Na jedno studentské jídlo denně se vztahuje příspěvek ministerstva školství. „Dotace samozřejmě nepokrývá celý náklad na stravování a konečnou cenu jídla pro studenty stanovují samotné vysoké školy a jejich menzy,“ sdělila České televizi mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Například na Univerzitě Karlově je tato dotace pro jednoho studenta necelých osmnáct korun.