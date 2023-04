Vrchní soud zrušil verdikt ve sporu kolem měření emisí ve společnosti Dekra

Propojit řídicí jednotku s počítačem, vložit sondu do výfuku a pak při čtyřech měření prudce sešlápnut plyn. Tak vypadají pravidla, která musí dodržet každý emisní technik.

Libor Fleischhans ale tvrdí, že tento postup někteří záměrně porušují. Na silnice se pak dostanou i auta, která by neměla. „Kdybyste byl přísný a začnete ho vyhazovat, tak on půjde jinam, a to máte po kšeftu. To znamená, že mu vyhovíte. A jak mu vyhovíte? No tím, že to změříte tak, aby to vyšlo,“ popisoval už dříve Fleischhans.

Má na to i data – roční srovnání z konkrétní stanice společnosti Dekra se státem pověřené technické zkušebny u stejného typu aut. „Vlastně v 98 procentech případů k té emisní zkoušce vůbec nedošlo a to tak, že u všech pěti lidí, kteří pracují na Türkově ulici na Dekře. A když se podíváte ve srovnání TÜV Nord, ti tři technici šlapali podle předpisu celý rok,“ popsal Fleischhans.

Před soudem navíc poukázal na to, že software Dekry pro měření emisí bylo možné prolomit a data v něm měnit. „Neprokázal, že by k tomu kdy fakticky došlo, to znamená, že by někdy ten sofware byl zneužitelný,“ tvrdí právní zástupce společnosti Dekra Ivan Houfek. „Bylo prokázáno, že (…) bylo, lze snadno získat heslo k databázi, kterou software využívá, a následně libovolně měnit její obsah, a to i takovým způsobem, jenž vedl ke změně údajů o provedených měření emisí,“ uvedl Krajský soud v Praze.

Podle Houfka mechanik neměl žádná oprávnění k měnění dat a ani znalosti k tomu, aby tak mohl sám činit. „Jsme schopní až na jednotlivé konkrétní číslo emisního technika prokázat, že porušují metodiku měření emisí,“ tvrdí analytik Asociace emisních techniků a opravářů Jan Novotný.