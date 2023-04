Mezi dospívajícími roste zájem o očkování proti viru HPV, který způsobuje rakovinu děložního čípku

Vakcinaci proti HPV dívkám i chlapcům ve věku 13 a 14 let plně hradí pojišťovny. A to především proto, aby se uskutečnila ještě před zahájením sexuálního života a byla tak co nejefektivnější. „Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny dvě dávky. Podmínkou je, že alespoň první dávka je aplikována do dovršení 14 let věku,“ upřesnila mluvčí ČPZP Elenka Mazurová. V případě závažných zdravotních komplikací pojišťovny plně hradí očkování i po dovršení tohoto věku. Až do osmnácti let pak zpravidla poskytují svým pojištencům na vakcínu finanční příspěvek.

Cílem očkování je ochrana proti virům, které způsobují rakovinu děložního hrdla, penisu, análního otvoru nebo genitální bradavice. Od roku 2018 hradí pojišťovny očkování i chlapcům.