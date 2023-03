Umělá inteligence nám může pomoct. Je třeba jít s dobou, myslí si Materna

přehrát video Interview ČT24 s Jiřím Maternou Zdroj: ČT24

„V nejbližší budoucnosti bude umělá inteligence nástroj. Určitě se bude muset spousta profesí transformovat podobně, jako dříve účetní prováděla operace na papíře a potom byla nucena přejít na počítače, kde má specializovaný program,“ přirovnal Materna. Část profesí tak podle něj zanikne. Umělá inteligence zatím může podle odborníka lidem jen pomáhat. Jedním z problémů je totiž její pravdivost. Programátoři totiž stále pracují na tom, aby si nevymýšlela. Umělá inteligence a člověk se tak budou podle Materny spíš navzájem doplňovat, lidé se tak nemají čeho obávat. „Je to velice silný nástroj, tak jako třeba jaderná enegie může být nebezpečná, pokud se dostane do špatných rukou, ale zároveň je to velice užitečný nástroj. A je třeba jít s dobou a adaptovat se. To si myslím, že je klíčová kompetence pro současnou a budoucí generaci,“ zdůraznil Materna.

Pomocník i nepřítel Umělá inteligence může být podle něj také kreativní. „Prohlídne si v případě výtvarného umění extrémní množství děl a z těch dat se naučí hodně obecné vzory toho, co vlastně dělá umění uměním, co se lidem líbí, a tyto vzory aplikuje při vytváření vlastních děl, která jsou zčásti vytvářená náhodně a zčásti na základě těchto vzorů,“ vysvětlil odborník. V celé řadě oblastí se umělá inteligence používá už desítky let. A to právě díky tomu, že pozná, co se lidem líbí. Jsou to hlavně doporučovací systémy. „Pokud si večer pustíte seriál z nějakého streamu, tak to, co vám to doporučuje, je umělá inteligence. Ona se vás naučila znát a ví, co se vám líbí,“ upřesnil Materna. Dnes kromě toho existují už i aplikace, které dokáží doporučit životního partnera. „Naučí se vás znát a dokáže spojit dva lidi, kteří by si mohli rozumět,“ dodal Materna. Podle něj ale umělá inteligence nedokáže vše přečíst lidským způsobem, umí ale přečíst profil člověka.