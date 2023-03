Prezident Pavel dostal rekordní pokutu za netransparentní údaje o dárcích

V přehledu sponzorů má být podle Outlého uvedeno jméno, příjmení, datum narození a bydliště dárce. Tabulka dárců Pavla je ale podle Outlého z tohoto pohledu téměř prázdná, pokud se jedná o data narození a bydliště.

Objem darů, u jejichž dárců chyběly údaje, zatím není jasný. Výše darovaných částek v seznamu sponzorů totiž zveřejňované být ze zákona nemusí. Budou tak známy až ze zprávy o financování kampaně. Termín jejich odevzdání je podle Outlého do 2. května.

„Jestliže máte šest tisíc dárců a ode všech máte mít předepsaný údaj, jako je adresa a datum narození, a někdo z nich vám to nepošle, tak my nemáme páku, jak to z těch lidí dostat,“ řekl novinářům při návštěvě Polska Petr Pavel.

„Jak jsem byl upozorněn, šedesát tisíc je v podstatě standardní pokuta za drobné nesrovnalosti. Já myslím, že tohle je naprosto pochopitelné a nemám s tím sebemenší problém, protože k takovým problémům prostě dochází,“ doplnil.