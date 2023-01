Ministerstvo spravedlnosti se odvolalo kvůli odškodnému pro Nečesaného

Odvolávat se plánuje i Nečesaného advokát Michal Pokorný. „Rozsudek je velmi pečlivě zpracovaný, nicméně s ohledem na ojedinělost tohoto případu by mělo být přikročeno k vyššímu zohlednění těchto ojedinělých okolností,“ řekl České televizi.

„Trestní stíhání zasáhlo do osobního, rodinného i pracovního života žalobce (Nečesaného),“ konstatovala soudkyně Kuchaříková. Upozornila mimo jiné na to, že v době zahájení stíhání byl Nečesaný velmi mladým a netrestaným studentem, kterému vzetí do vazby zabránilo maturovat v řádném termínu.

Útok na kadeřnici se stal v únoru roku 2013. Pachatel udeřil ženu do hlavy polenem a vzal jí přes deset tisíc korun. Obžaloba z činu vinila Nečesaného, který žil v Hořicích u prarodičů. Napadená žena ho nejprve jako agresora nepoznala, později jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.

Královéhradecký krajský soud mladíka opakovaně poslal za mříže, po zásahu Nejvyššího soudu a změně trestního senátu jej dvakrát zprostil viny. Pražský vrchní soud osvobozující rozhodnutí vždy zrušil a žádal nové projednání. Zprošťující rozsudek potvrdil až v březnu 2019.