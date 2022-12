Policie odložila případ požáru Mynářova srubu v Osvětimanech. Pachatele nenašla

Dřevěná budova téměř kompletně vyhořela, způsobená škoda činila zhruba 25 milionů korun. Po požáru pracovala policie se třemi možnými verzemi jeho možného vzniku, a to nedbalostí, technickou závadou a úmyslným založením. Později uvedla, že vyšetřovatelé mají podezření, že budovu někdo zapálil úmyslně. Trestní řízení vedla pro spáchání zločinu obecného ohrožení. Pachateli by za něj v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozilo osm až patnáct let vězení.

Kdo požár založil, však policie nevypátrala. „Policejní orgán vydal usnesení o odložení věci. Nejsou důvody, které by vedly k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. To znamená, že nebyl zjištěný pachatel,“ řekla serveru iRozhlas.cz státní zástupkyně zlínské pobočky brněnského krajského státního zastupitelství Renata Bártková, která na prověřování případu dohlížela.