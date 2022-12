Anketa s Jaroslavem Baštou: Hlava státu by měla mít víc pravomocí. Jako prezident bych politiky obtěžoval

Kde byste jako hlava státu bydlel a úřadoval?

Bydlet bych nejradši chtěl doma, což nevím, jestli by se povedlo, a úřadovat tam, kde to je. To je na Pražském hradě.

Měl by mít prezident víc pravomocí, stejně, nebo méně?

Měl by mít více pravomocí, protože Ústava a politici ještě zcela nevzali v úvahu tu změnu, ke které došlo tím, že je prezident volen přímo, nikoliv prostřednictvím parlamentu.

Jak si představujete spolupráci s vládou a oběma komorami parlamentu?

No, pokud bych byl ve funkci, tak můžu slíbit, že bych všechny tři instituce velmi obtěžoval. Mluvil jim do jejich práce, sledoval, účastnil se zasedání jak vlády, tak zasedání obou komor parlamentu.