Černý pátek přilákal lidi do obchodů. Není ale sleva jako sleva

Slevy v dalších obchodech přilákaly do Brna i stovky jiných zákazníků. V Pardubicích se na nával připravovaly dokonce i kavárny.

Dvacet procent na vše – Martina Kejdušová si pětinovou úsporu při nákupu knížek pochvalovala. „Je to super. A zvlášť před Vánocemi, když jsou útraty největší,“ poznamenala zákaznice.

Zákazníci neubývají, naopak ještě přibývají

Stejně tak v jednom pražském hračkářství. Po loňských výpadcích v dodávkách zboží mají tento rok zásob dost.

„Letos máme víc věcí v akci. Zákazníci neubývají, naopak ještě přibývají, dokonce na téhle konkrétní prodejně máme dvojnásobné tržby oproti loňskému roku,“ uvedla Veronika Kolářová, vedoucí prodejny Království hraček Bambule.

V centru metropole se ale návštěvnost příliš nelišila od běžného dne. Cíleně na slevy se nevydala ani Eva Uhnavá: „Spíš aby mi to sedělo, aby se mi to líbilo, a cena není úplně na prvním místě,“ konstatovala v prodejně obuvi.

Do pražských Letňan v pátek přes den Černý pátek příliš velké davy lidí nepřilákal. Oslovení obchodníci se ale shodují, že je to tím, že akční zboží nabízí minimálně od pondělí a někteří ještě déle.

Lidé jsou zvyklí

Zatímco v libereckých řetězcích mají slevy už několik týdnů, v malých obchodech si to dovolit nemohou.

„Vyloženě tady na prodejně máme Black Friday jen dneska v pátek. Určitě to lidi přitáhne, vlastně na to čekají, prostě jsou na to zvyklí,“ podotkla Marie Dvořáková, prodavačka z obchodu Timo.