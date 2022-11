V Česku vzniká síť energetických poradců. Lidem poradí se snižováním nákladů na vytápění

Miloš Branický modernizuje přes dvě stě let starý dům. Například letos v lednu do něj nainstaloval ekologičtější plynový kotel. „Topili jsme dřevem a uhlím, ale na plyn to teď vychází dvojnásob dráž. Luxus si musíte zaplatit,“ poznamenal. Plyn ho stojí tři a půl tisíce měsíčně. Příští rok mu končí fixace a platit nejspíš bude mnohem víc.

V obývacím pokoji má ještě krbová kamna. Když v kamnech rozdělá oheň, dokáže vytopit i ostatní místnosti a ohřát vodu. Úplně bez plynu se ale rodina neobejde. „Musí se hodně přikládat, někdo u toho musí být doma, protože to nemá žádný zásobník,“ vysvětlil.

Jak naplánovat úpravy domu

Chystá teď další úpravy, aby mu drahé teplo neunikalo. Naplánovat je pomůže místní akční skupina. „Na první dobrou se mi jako slabina zdají okna, jsme tady na kopci, je tady větrno, určitě to ten byt provětrává. Okno má jenom dvě skla, to je dneska málo,“ posoudil dům předseda MAS Opavsko Jiří Krist.

Poradci spolupracují s úřady a poradí také s financováním opatření. „Můžeme nabídnout minimálně dva programy, které to profinancují buď celé, nebo pokryjí významnou část,“ řekl Krist.